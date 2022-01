Konzertierung nächsten Freitag: Corona-Barometer und Kultur u.a. auf der Tagesordnung

Landeschef und Kulturminister in Flandern in Personalunion ist der flämische Nationaldemokrat Jan Jambon. Er gab jetzt zum ersten Mal zu, dass die erneute Schließung des Kulturbetriebs kurz vor Weihnachten keine so gute Idee war: „Ich muss als Ministerpräsident das Ganze überblicken. Doch jeder hat wohl begriffen, dass die Schließung der Kultur ein schwieriger Entschluss war. Wo immer man eine Linie zieht, immer fallen Menschen durchs Raster. Im Nachhinein gesehen, wenn man vom Staatsrat zurückgepfiffen wird, dann muss man demütig zugeben, dass die Schließung der Kultur nicht unser allerbester Beschluss war.“

Jambon will bei der Corona-Konzertierung am kommenden Freitag (21. Januar) denn auch einige Ungereimtheiten im Kultur- und Eventsektor streichen lassen. Eine Aufführung vor 200 Zuschauern ist z.B. derzeit erlaubt. Untersagt ist allerdings, dass geprobt wird. Zudem ist die Zahl der zugelassenen Zuschauer auf 200 Personen begrenzt. Das betrifft aber auch die großen Eventhallen, wie z.B. den Sportpalast von Antwerpen oder den „Palais 12“ in Brüssel. Und in diesen Innenräumen dürfen 200 Personen sitzen, draußen ist eine so große Menschenansammlung bei einem Event allerdings untersagt…