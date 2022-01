Vermisster Junge (4) tot aufgefunden, einschlägig vorbestrafter Entführer festgenommen

„Wir haben den Mann sofort intensiv verhört und über allerlei Kanäle sind wir dann suchen gegangen“, so van Hooijdonck weiter: „Die Kripo ist mit mehreren Beamten in der Umgebung des Vrouwenpolders suchen gegangen und ein Hubschrauber wurde eingesetzt, um ein besseres Bild der Umgebung zu bekommen. Das führte am Montagabend gegen 22 Uhr zum Finden des gestorbenen Jungen.“

Einschlägig vorbestraft

Dave De Kock wurde 2010 zu 10 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt, weil er 2008 seinen 2 Jahre alten Stiefsohn schwer misshandelt hatte, woran dieser gestorben war. Nach den zwei Jahren Untersuchungshaft hatte er nach seiner Verurteilung noch 7 Jahre gesessen und sein letztes Haftjahr verbrachte er auf freiem Fuß mit einer Fußfessel. Damit hatte er seine gesamte Strafe abgesessen.

Elke Verberckmoes, die Mutter von Dean, erzählte am Montag gegenüber VRT NWS, dass sie Dave De Kock vertraute, denn ihre Kinder mochten ihn, wenn er als Babysitter ins Haus kam. Verberckmoes verbringt 5 Tage pro Woche in einer psychiatrischen Klinik in Sint-Niklaas. Normalerweise werden ihre beiden Kinder dann von ihrer Mutter übernommen, doch letzten Mittwoch hatte der spätere mutmaßliche Entführer Dean sie zum Aufpassen abgeholt.

Doch in den Tagen danach tauchten er und der Junge nicht mehr auf und die Mutter wurde am Telefon mit Ausreden beschwichtigt. Doch schnell stellte sich heraus, dass alles, was er am Telefon sagte, nicht stimmte. Am Wochenende gab die Mutter bei der Polizei eine Vermisstenanzeige auf, weil De Kock und ihr Sohn nirgendwo dort aufgetaucht waren, wo sie nach dessen Angaben sein sollten – weder bei dessen Freundin, noch bei seiner Mutter in Antwerpen, noch bei der Mutter von Dean.

Am Dienstag nahm die Polizei in Belgien die Freundin von Dave De Kock fest, um herauszufinden, ob sie etwas mit dem Verschwinden des kleinen Jungen zu tun hat oder ob sie ihren Lebensgefährten dabei half, dessen Tat zu vertuschen. Inzwischen wurde in Beveren in Ostflandern, wo der kleine Dean mit seiner Mutter und seiner Schwester lebte, im Rathaus eine Kondolenzliste ausgelegt.