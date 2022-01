Wände an den Bahnsteigen einiger Brüsseler Metrostationen sollen für mehr Sicherheit sorgen

In den Brüsseler Metrostationen Erasmus, Eddy Merckx und COOVI werden Wände entlang der gesamten Bahnsteige errichtet. Diese Wände sollen dafür sorgen, dass dort nichts und niemand auf die Gleise geraten kann, wie Ann Van Hamme, die Sprecherin der regionalen Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB erklärte: „Ende 2024 werden wir in diesen drei Stationen automatische Metrozüge testen, also Züge ohne Fahrer. In diesem Fall kann also kein Fahrer mehr eingreifen, wenn etwas auf den Gleisen liegt. Das müssen wir vermeiden, in dem wir Bahnsteigwände aufstellen.“