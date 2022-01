15 Jahre Haft für Drahtzieher im Flüchtlingsdrama von Essex, bei dem 39 Vietnamesen starben

Am 23. Oktober 2019 waren in Grays in der englischen Grafschaft Essex die Leichen von 39 Vietnamesen in einem Kühltransporter gefunden worden. Unter den Opfern waren auch zwei Kinder im Alter von 15 Jahren. Alle starben aufgrund von Überhitzung und Sauerstoffmangel im Container.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Kühltransporter am Vortag von einem Lastwagenfahrer aus Nordfrankreich nach Zeebrügge gebracht worden war. Von dort aus wurde der Kühlwagen nach Südengland verschifft. In Essex stellte sich jedoch heraus, dass die 39 Insassen die Fahrt über den Ärmelkanal nicht überlebt hatten.