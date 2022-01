Brüssel erhält noch in diesem Jahr ein eigenes Knotenpunktnetz

In vielen Provinzen in Belgien können Radfahrer das praktische Knotenpunktesystem nutzen, das einfache Routen von einer Kreuzung zur nächsten verbindet. Nur in Brüssel gab es ein solches System noch nicht, aber das wird sich bald ändern.

2020 haben Freiwillige von BikeNode.Brussels ein digitales Netz von Fahrradknotenpunkten entwickelt, das rund 250 Kilometer abdeckt. Ihre Pionierarbeit fand im Parlament breite Anerkennung, woraufhin die Brüsseler Mobilitätsministerin Van den Brandt im Februar letzten Jahres ankündigte, sie werde prüfen, wie sie diese Bürgerinitiative stärken könne. Um die wertvolle Arbeit von BikeNode nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, werden Gespräche mit den Initiatoren geführt, wie ihr Engagement nachhaltig in das Projekt eingebunden werden kann.

Die erste Phase desProjekts in diesem Jahr wird rund 170 000 Euro kosten. Es ist beabsichtigt, das Netz weiter auszubauen. Auf diese Weise will Brüssel noch mehr Touristen für das Radfahren in der Region begeistern, aber auch seine Bürger ermutigen, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren.