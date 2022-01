Flämische Modeikone und ehemaliges Topmodel Ghislaine Nuytten (67) ist tot

Zwölf Jahre lang, von 1985 bis 1997, moderierte sie die Modesendungen "Blikvanger" und "Look" für den damaligen öffentlich-rechtlichen Rundfunk BRT. Bei Radio Donna hatte sie eine Lifestyle-Rubrik und in letzter Zeit war sie mehrere Staffeln lang Jurymitglied von "Topmodel" und "Benelux' next Topmodel" im flämischen Privatfernsehen VTM.

Nuytten war auch das Gesicht der Kampagne "This is Belgian", die sich vor allem auf die ersten Kollektionen der so genannten Sechs von Antwerpen konzentrierte: Walter Van Beirendonck, Dries van Nooten, Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Marina Yee und Dirk Van Saene. Van Saene schneiderte ihr jahrelang alle seine Kreationen buchstäblich auf den Leib.