Fünfter Corona-Impfstoff bald in Belgien erhältlich: Allergiker bekommen Vorrang

Nuvaxovid ist ein proteinbasierter Impfstoff und enthält keine Erreger oder Erreger-Bestandteile, die sich selber vermehren oder eine Erkrankung auslösen können. Die Impfstofftechnologie ist klassischer als die der zuvor zugelassenen Corona-Impfstoffe und ähnelt derjenigen, die bei den jahrzehntealten und weltweit verbreiteten Impfstoffen gegen Hepatitis B und Keuchhusten eingesetzt wird.

Die wichtigsten klinischen Studien - eine in Großbritannien und eine in den USA und Mexiko -, an denen mehr als 45.000 Personen teilnahmen, zeigten "etwa 90 Prozent" Wirksamkeit bei der Verringerung der Zahl der symptomatischen Fälle von Corona.