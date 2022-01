Rubenshaus in Antwerpen schließt ab 9. Januar 2023 und öffnet wieder 2027

In diesem Frühjahr beginnen die Arbeiten am Neubau am Hopland. Ab Herbst wird der mittlere Teils des Gartens neuangelegt. Trotz dieser Arbeiten bleibt das Rubenshaus bis zum 8. Januar 2023 geöffnet. Danach werden die Restaurierungsarbeiten im Rubenshaus selbst aufgenommen.

Im April 2024 wird der Neubau am Hopland eröffnet. Dort kann das Publikum dann bis 2027 einige Meisterwerke der Sammlung entdecken. Das geplante Museumscafé wird erst 2027 eröffnet. Bis dahin dient die erste Etage des Neubaus als kreativer Treffpunkt, an dem Besucher an der Erzählung und Erlebniswelt des neuen Rubenshauses mitschreiben können.

2027 wird das Künstlerhaus wiedereröffnet. Dann feiert das Rubenshaus den 450. Geburtstag des großen Antwerpener Meisters.