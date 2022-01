Totenwache für Dean in Sint-Niklaas, Freundin von Verdächtigem jetzt auch unter Tatverdacht

Am Dienstagabend fand in Sint-Niklaas eine Totenwache für den 4-jährigen Dean aus Beveren statt, der am Abend zuvor in Zeeland in den Niederlanden tot aufgefunden worden war. Die Mutter von Dean, Elke Verberckmoes, war ebenfalls anwesend. Am Mittwochvormittag vernahm die VRT-NWS-Redaktion aus gut informierter Quelle, dass die Freundin des Tatverdächtigen vom Untersuchungsrichter unter dem Verdacht der Entführung und des Mordes festgenommen wurde.