Dave De Kock legte die Leiche des 4-jährigen Deans Samstagnachmittag auf Neeltje Jans ab

"Der Verdächtige fuhr einen hellgrauen Peugeot 206 mit dem Kennzeichen 2-ARC-250. Der Mann war auf dieser Straße am Samstag, dem 15. Januar 2022 unterwegs. Die Ermittlungen konzentrieren sich darauf, ob sich der kleine Dean im Auto des Verdächtigen befand", erklärte die niederländische Polizei.

Die Ermittlungen zeigen, dass Dave De Kock in der Nacht von Freitag, dem 14. Januar auf Samstag, den 15. Januar gegen Mitternacht die belgisch-niederländische Grenze bei Sint Jansteen (in der Gemeinde Hulst) überquert hat und durch den Westerschelde-Tunnel bei Terneuzen gefahren ist. “Der Mann fuhr dann weiter nach Koudekerke, wo er sich mehrere Stunden aufhielt", merkt die niederländische Polizei an: "In der Nacht scheint er sich auch in Vlissingen aufgehalten zu haben. Außerdem war er am frühen Samstagmorgen, am 15. Januar, auch für einige Stunden in Middelburg. Er kehrte mehrmals nach Koudekerke zurück. Es ist nicht bekannt, ob der Junge während der ganzen Zeit bei ihm war", sagen die niederländischen Ermittler.