Dave De Kock wird in Belgien wegen des Todes des 4-jährigen Dean vor Gericht gestellt

Dave De Kock wurde am Montagnachmittag in der niederländischen Stadt Meerkerk (Provinz Utrecht) festgenommen. Er wurde wegen des Verschwindens des 4-jährigen Dean Verberckmoes gesucht, auf den er am vergangenen Mittwoch hätte aufpassen sollen. Entgegen der mit Deans Mutter getroffenen Vereinbarung brachte Dave De Kock das Kind am nächsten Tag nicht nach Hause.

Bei seiner Festnahme war De Kock allein. Einige Stunden später wurde die Leiche des Jungen auf der rund 120 Kilometer entfernten Insel Neeltje Jans in Zeeland gefunden. Am Donnerstag muss De Kock vor Gericht in Amsterdam erscheinen, danach wird der Fall jedoch in unser Land verlegt.