Hälfte der Grundschüler hatte vor der fünften Corona-Welle Antikörper entwickelt

Die Stichprobe ist repräsentativ für die Gesamtheit der Schüler in Belgien. Es bestehen jedoch regionale Unterschiede. So hatten in Wallonien 58,6 Prozent der Kinder Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt, während es in Flandern 48,2 Prozent und in Brüssel 47,3 Prozent waren.