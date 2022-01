Mehr als jeder siebte Polizeibeamte leidet unter posttraumatischen Beschwerden

Eine weitere auffällige Zahl aus der Studie ist, dass einer von drei Polizeibeamten schon einmal Angst um sein Leben hatte. "Es handelt sich um physische Gewalt, bei der eine Waffe eingesetzt wurde, um Situationen, in denen man in die Enge getrieben oder überwältigt wurde. Laut Rentmeesters wurden bei der Polizei bereits große Anstrengungen unternommen, sowohl in der Ausbildung als auch in der Laufbahn der Beamten. Es gibt also ein Hilfsangebot, aber es ist noch zu wenig wirksam, so der Psychologe und Wissenschaftler.



"Wir müssen den posttraumatischen Beschwerden mehr Aufmerksamkeit schenken", erklärt er. "Es gibt gute Behandlungen dafür, aber wir müssen auch proaktiv arbeiten und deutlich machen, dass ihnen wirklich geholfen werden kann.”

Die Forschungsergebnisse werden derzeit sowohl von der Innenministerin Annelies Verlinden (CD&V) als auch von der Bundespolizei weiter untersucht.