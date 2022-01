Nach 51.000 km in 155 Tagen: Zara Rutherford ist nach historischem Flug um die Welt gelandet

Am Mittwoch, dem 18. August 2021 war die junge Pilotin aus Sint-Genesius-Rode bei Brüssel vom Flughafen Wevelgem aufgebrochen, um im Alleingang die Welt in einem Ultraleichtflugzeug zu umrunden und das als jüngste Frau je. Nach 155 Tagen und 51.000 Kilometern auf fünf Kontinenten ist Zara Rutherford am Donnerstagmorgen wieder in Wevelgem gelandet.

Es blieb spannend bis zum letzten Moment. Normalerweise sollte Rutherford bereits am Montagmorgen in Belgien eintreffen, aber das schlechte Wetter in der Tschechischen Republik machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Am Mittwoch flog sie schließlich nach Frankfurt und landete heute in Kortrijk.