Rekord von über 60.000 Corona-Neuinfektionen am Montag, über 2.500 Patienten im Krankenhaus

Zwischen dem 10. und 16. Januar wurden in Belgien jeden Tag im Schnitt 28.252 neue Corona-Infektionen bestätigt. Das ist ein Anstieg des Wochendurchschnitts von 28 Prozent im Vergleich zur Vorwoche (3.-9. Januar). Dieser Anstieg hatte sich in den letzten Tagen etwas verlangsamt. Allerdings scheint jetzt wieder eine Beschleunigung eingetreten zu sein. Die vorläufigen Tageszahlen vom Montag zeigen bereits 60.419 Neuinfektionen, was fast eine Verdoppelung gegenüber dem vorangegangenen Montag bedeutet.

Seit Montag, dem 10. Januar, gibt es eine neue Teststrategie. Wer geimpft ist und einen Hochrisikokontakt hatte, muss keinen PCR-Test mehr durchführen lassen. Dies kann sich möglicherweise auf die Infektionszahlen auswirken.

Zwischen dem 9. und 15. Januar wurden im Schnitt 86.349 Tests pro Tag durchgeführt, genauso viele wie in der Vorwoche (3.-9. Januar). Die Positivitätsrate ist auf 35,2 Prozent (+ 8,1 Prozent) gestiegen. Das bedeutet, dass sich mehr als 1 von 3 getesteten Personen tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert hat.

Die Reproduktionszahl lag im gleichen Zeitraum bei 1,19 (15 Prozent höher als in der Vorwoche). Bei einer Zahl über 1 wächst die Pandemie.

Zwischen dem 13. und 19. Januar wurden pro Tag im Schnitt 232 Patienten mit dem Corona-Virus ins Krankenhaus eingeliefert, 28 Prozent mehr als in der Woche zuvor (6. bis 12. Januar). Gestern meldeten die belgischen Krankenhäuser eine Belegung von 2.568 Corona-Patienten, 27 Prozent mehr als vor einer Woche. 387 von ihnen wurden in die Intensivstationen eingeliefert, 8 Prozent weniger als vor einer Woche. Diese Zahl ist weiter rückläufig.

Zwischen dem 10. und 16. Januar sind pro Tag im Schnitt 20 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben, 6 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt verzeichnet Belgien 28.726 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Inzwischen haben 9 016 573 Menschen in Belgien ihre erste Impfung erhalten und 8 838 397 Menschen (77 Prozent der Gesamtbevölkerung) sind vollständig geimpft. 6 033 766 Personen (52 Prozent der Bevölkerung) haben außerdem eine Auffrischungsimpfung erhalten. Insgesamt wurden bereits 23,46 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs verabreicht.