Statue des Generals und Kongo-Verwalters aus dem Ersten Weltkrieg mit roter Farbe beschmiert

Für die Stoeten Diksmullenoare ist diese Aktion eine letzte Warnung: Wenn die Statue nicht entfernt wird, werden sie sie selbst abreißen.

Die Stadtverwaltung hat Anzeige wegen Vandalismus an einem geschützten Denkmal erstattet.

Die Polizei arbeitet an dem Fall, will sich aber noch nicht zu möglichen Videoaufnahmen oder der Organisation äußern, die die Verantwortung für die Aktion übernommen hat. In Oostende ruft eine Organisation mit ähnlichem Namen regelmäßig zum Protest gegen die Gräueltaten auf, die unter der Herrschaft von König Leopold II. und Belgiens in der Kolonie verübt worden sind.