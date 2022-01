Pflegeeinrichtungen fordern Impfpflicht für ihr gesamtes Personal

Mehrere belgische Dachverbände von Pflegeeinrichtungen haben am Donnerstag ein Schreiben an Premierminister Alexander De Croo gerichtet, in dem sie für eine Impfpflicht für ihr gesamtes Personal plädieren und nicht nur für die Pflegeberufe, wie es die Regierung beschlossen hatte. Die Verbände hoffen, dass sie sich im Hinblick auf den Konzertierungsausschuss am Freitag durchsetzen können.