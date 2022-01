Polizei organisiert zum dreizehnten Mal "Wochenende ohne Alkohol am Steuer"

Ziel der Kampagne ist es, die Verkehrsteilnehmer für die Gefahren von Alkohol am Steuer zu sensibilisieren. Im Jahr 2020 wurden in Belgien im Schnitt zwölf Unfälle pro Tag gemeldet, an denen ein Fahrer unter Alkoholeinfluss beteiligt war, also ein Unfall alle zwei Stunden.

Bei der letzten Auflage im Juni letzten Jahres wurden fast 200 Führerscheine wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss entzogen. Insgesamt wurden damals 18.371 Autofahrer kontrolliert. 2,83 Prozent von ihnen hatten mehr Alkohol im Blut als erlaubt (0,5 Promille). Dies war ein Anstieg gegenüber der letzten Ausgabe, als 1,91 Prozent der 17.735 kontrollierten Fahrer den Grenzwert überschritten.