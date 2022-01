Wieder Prestigepreis für Musiktalent aus Flandern: Meskerem Mees gewinnt Music Moves Europe Award

Mit dieser Anerkennung tritt Meskerem Mees in die Fußstapfen von erfolgreichen Künstlern wie Stromae, Adele, Mumford & Sons, Dua Lipa und Rosalia.

Letztes Jahr hat Belgien auch Preise bei den Music Moves Europe Awards gewonnen: Damals gehörte die Brüsseler Band Lous and the Yakuza zu den Gewinnern. Selah Sue, Oscar and the Wolf und Gabriel Rios haben in ihren frühen Karrieren ebenfalls Preise gewonnen.