Betrugsopfer verklagt ING Belgien vor dem Strafgericht

ING Belgien bestätigt den Bericht in De Tijd, sagt aber, dass sie keine Schuld trifft. In einer Reaktion auf VRT NWS heißt es: "Wir bedauern, dass der Kläger offenbar ein Opfer von Betrug ist. Leider ist es eine Tatsache, dass Kriminelle versuchen, Menschen zu betrügen. Wir sind ständig darauf bedacht, ein solches Verhalten zu erkennen und versuchen, unsere Kunden davor zu warnen. Wie wir wissen, hat die ING in den letzten Jahren umfangreiche Maßnahmen zur Stärkung und Verbesserung der Gatekeeper-Rolle eingeleitet."