Energieministerin Van der Straeten will Energielieferanten, die ihre Verträge illegal ändern, bestrafen

"Da die Energiepreise heute außergewöhnlich hoch sind, sind diese Praktiken noch inakzeptabler als sonst", meint die Ministerin. "Wir haben mit der Regierung beschlossen, wachsamer zu sein.

Die Ministerin verspricht, dass jeder Verstoß sofort an die Wirtschaftsinspektion weitergeleitet wird. Es wird nicht in Frage kommen, in einer solchen Krise mit einer solchen Preisvolatilität über irgendetwas zu diskutieren. Es gibt Regeln zum Schutz der Verbraucher, die eingehalten werden müssen. Bei tatsächlichen Verstößen bedeutet das auch, dass es eine Geldstrafe geben wird", drohte die Energieministerin Van der Straeten.