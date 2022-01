Fast 40 Prozent der Kinder in Flandern haben sich nicht gegen Corona impfen lassen

Insgesamt wurden bereits mehr als 514.000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zur Impfung eingeladen, was 99,3 % der flämischen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren entspricht. Die wenigen Einladungen, die noch nicht adressiert wurden, werden in den nächsten Tagen verschickt.

Eine erste Dosis des Impfstoffs wurde inzwischen 87.117 Kindern (17 Prozent) in Flandern verabreicht. Die Impfkampagne für Kinder begann am 30. Dezember in Gooik (Flämisch-Brabant). In der Wallonie hat die Impfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren am Mittwoch begonnen und rund 15.000 bestätigte Termine ergeben.