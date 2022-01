Brite in Aartselaar erschossen

Ein 39-jähriger Brite ist in Aartselaar in der Provinz Antwerpen auf offener Straße erschossen worden. Der Mann wurde vor seiner Wohnung in der Baron Van Ertbornstraat von den Tätern gegen 23 Uhr am Samstag aufgelauert. Nach Angaben der Antwerpener Justizbehörden handelt es sich bei der Schießerei um einen Auftragsmord.