Demo in Brüssel: Redner kommen vor allem aus der Ecke der Impfgegner und Verschwörer

In Brüssel findet an diesem Sonntag erneut eine Demonstration gegen die Corona-Politik statt. Die Organisation liegt in den Händen von Europeans United und ihrem flämischen Vorsitzenden Tom Meert, der dazu aufruft, für die "Freiheit" und gegen Impfpass, Impfzwang und Corona-Maßnahmen zu protestieren. Auf der Rednertribüne werden aber vor allem extreme und radikale Standpunkte über Verschwörungstheorien und gegen das Impfen zu hören sein, u. a. von den deutschen Anwälten Reiner Füllmich und Markus Haintz.