Drei Belgier nach Unfall mit Heißluftballon in Slowenien verletzt

In Slowenien sind am Samstag drei Belgier verletzt worden, nachdem eine Fahrt mit einem Heißluftballon böse endete. Bei der harten Landung in der Hauptstadt Ljubljana sind die Passagiere aus dem Korb des Ballons gefallen. Niemand schwebt in Lebensgefahr. Die Umstände des Unfalls sind noch unklar. Der Ballon gehörte einer Firma aus Rollegem-Kapelle (Westflandern).