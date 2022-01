Neue Verbindungsbrücke im Innenhafen von Zeebrugge eingeweiht

Mit dem Bau der Brücke über das Verbindungsdock wurde bereits im Herbst 2020 begonnen. Die insgesamt 400 Meter lange Brücke besteht zum Teil aus festen Betonbrücken, aber auch aus einer beweglichen Stahldrehbrücke von 130 Metern Länge in der Mitte. Auf diese Weise können Schiffe mit einer Breite von bis zu 55 Metern durchfahren. Die Brücke ist außerdem breit und stabil genug, um Mobilkräne von bis zu 500 Tonnen aufnehmen zu können. "Dank dieser Investition von 34 Millionen Euro wird der Hafen von Zeebrugge bald über eine hochmoderne Brücke verfügen, die an große Schiffe, den Schwerlastverkehr im Hafen und die für uns so wichtige neue Seeschleuse angepasst ist. Mit dieser Brücke ist der Hafen von Zeebrugge für die Zukunft gerüstet", so Hafen-CEO Tom Hautekiet.

"Diese Brücke ist ein wesentliches Glied in der neuen und sicheren Fahrradverbindung von insgesamt mehr als sechs Kilometern von Dudzele zum Innenhafen", erklärte Dirk De fauw, Bürgermeister von Brügge und Vorsitzender des Hafenvorstands. "Die Bedeutung dieser Brücke für alle, die mit dem Fahrrad zum und vom Hafen fahren, und für die Beschäftigten der 300 Hafenunternehmen in Zeebrugge darf daher nicht unterschätzt werden."

Das drehbare Mittelteil der Verbindungsbrücke war letzte Woche aus der Werkhalle von Victor Buyck Steel Construction in Wondelgem über die Westerschelde nach Zeebrügge transportiert worden. An diesem Wochenende wird der mittlere Teil während des Einlaufens vom Ponton entfernt und an seinen Platz gebracht. Nach der abschließenden Fertigstellungs- und Testphase wird die Brücke voraussichtlich im Laufe des Aprils in Betrieb genommen werden.