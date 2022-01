Polizei verhaftet zwei Verdächtige nach gewaltsamem Einbruch in Sint-Amandsberg bei Gent

Der Einbruch ereignete sich am Samstagabend in der Johannes Hartmannlaan, am Ende einer Sackgasse. Gegen 19.30 Uhr klingelten zwei Männer an der Tür einer Villa und gaben sich als Paketzusteller aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur zwei junge Frauen im Haus. Ihre Eltern hatten das Haus gerade verlassen.

Als eine von ihnen die Tür öffnete, wurde sie vermutlich mit Tränengas angegriffen. Die beiden jungen Frauen konnten sich in einem oberen Stockwerk in einem Zimmer verstecken und ihre Eltern alarmieren. Als es wenig später an der Tür läutete, flüchteten die Täter.

Die Polizei konnte bald den ersten Verdächtigen in der Gegend festnehmen. Ein zweiter Verdächtiger wurde in einem Fahrzeug in der Land Van Waaslaan festgenommen. Im Laufe des Abends führte die Polizei eine kriminaltechnische Untersuchung durch. Die beiden Verdächtigen werden befragt. Dann wird sich zeigen, ob sie tatsächlich etwas mit dem Sachverhalt zu tun hatten.