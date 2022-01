Erneut schwere Ausschreitungen im Brüsseler EU-Viertel nach Protest gegen Corona-Politik

Am Ende wurde die Demonstration gegen die Corona-Politik am Sonntagnachmittag in Brüssel von Ausschreitungen überschattet. Eine Minderheit unter den Zehntausenden von Demonstranten zerstörten Schaufenster, Terrassen, Eingänge, Fahrzeuge und Stadtmobiliar. Die Demonstration, an der nach Angaben der Polizei 50.000 Menschen aus Belgien und aus dem Ausland teilgenommen hatten, war bis dahin ohne Zwischenfälle verlaufen.