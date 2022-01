Täglich im Schnitt mehr als 40.000 Menschen positiv beim Corona-Test

In der Woche vom 13. bis 19. Januar wurden in Belgien jeden Tag im Schnitt 40.235 positive Corona-Testergebnisse registriert. Im gleichen Zeitraum wurden im Schnitt jeden Tag 97.573 Corona-Tests durchgeführt. Von den getesteten Personen wurden 41,16 % positiv befunden.

Seit Montag, dem 10. Januar, müssen Personen, die gegen das Coronavirus geimpft sind und einen Hochrisikokontakt hatten, keinen PCR-Test mehr durchführen lassen. Dies bedeutet, dass sich wahrscheinlich weit mehr Menschen mit dem Virus infiziert haben, als in den offiziellen Zahlen angegeben.

In der Woche vom 15. bis 21. Januar wurden pro Tag im Schnitt 272 Patienten mit einer Corona-Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert. Das sind 43 Prozent mehr als in der vorangegangenen Woche. Am Samstag meldeten die Krankenhäuser, dass 2.851 Patienten mit Corona eingewiesen worden waren, 35 Prozent mehr als vor einer Woche. Von den stationär behandelten Patienten befinden sich 364 auf der Intensivstation, was einem Rückgang von 11 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht.

In der Woche vom 11. bis 17. Januar sind in Belgien jeden Tag im Schnitt 22 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Das sind 10 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind in Belgien bereits 28.780 Todesfälle durch Corona aufgetreten.

Bis zum 19. Januar hatten 9.044.715 Menschen in Belgien mindestens eine Impfdosis erhalten. 8.842.522 Personen (77 Prozent der Gesamtbevölkerung) sind vollständig geimpft, während 6.175.857 Personen eine zusätzliche Auffrischungsimpfung erhalten haben. Das sind 54 Prozent der Gesamtbevölkerung Belgiens.