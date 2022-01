Zehntausende Demonstranten aus Belgien und ganz Europa gegen Corona-Politik in Brüssel

"Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass eine große und wachsende Gruppe von Menschen sich in der gesellschaftlichen Debatte nicht mehr gehört fühlt. Um etwas gegen die Polarisierung zwischen Befürwortern und Gegnern von Maßnahmen zu unternehmen, wollen wir die öffentliche Debatte in Gang bringen, damit die Menschen andere Standpunkte besser verstehen können. Meert plädiert dafür, das Parlament stärker in die Debatte einzubeziehen. Er ist auch der Meinung, dass die GEMS-Gesundheitsexperten während der Krise zu viel Macht erhalten hatten, obwohl "diese Leute nicht das eigentliche Problem sind”.