19 Wintersportler bilden die olympische Delegation für China

Vor einigen Tagen gab das Belgische Olympische Komitee bekannt, welche belgischen Wintersportler an den Olympischen Winterspielen in China teilnehmen werden. Dabei gab es einige Hürden, auch gerichtlicher Natur, weil Sportler und Sportlerinnen dagegen vorgingen, nicht nominiert zu sein. Doch am vergangenen Freitag stand die Delegation, die aus 19 Athleten und Athletinnen besteht.