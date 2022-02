Brüssel: Die Polizei zieht Bilanz nach den Ausschreitungen bei der Coronademo: "Wir sind das Opfer der Polarisierung"

Vor allem im Brüsseler Europaviertel wurde schwerer Sachschaden angerichtet. Bei den Krawallen wurden 15 Personen verletzt, davon 3 Polizeibeamte.

In zahlreichen Videos in den sozialen Medien und in der Berichterstattung der Medien sind Bilder zu sehen, wie Polizisten mit Steinen beworfen wurden und wie von den Randalierern isolierte Polizisten in U-Bahnschächte flüchten mussten, wo sie mit Absperrgittern aus Metall und mit Müllcontainern beworfen wurden (Video und Foto ganz unten).

Carlo Medo von der Polizeigewerkschaft NSPV zeigte sich am Montagmorgen gegenüber VRT NWS schockiert: „Wir befinden uns in einer enormen Polarisierung. Die Polizei darf dabei wirklich nicht das Opfer von werden. Jeden Tag wird deutlich, dass die Polizei der Prügelknabe für alles ist, was in diesem Land verkehrt läuft.“

Rund 230 Randalierer wurden am Sonntag festgenommen, von denen insgesamt 70 einem Haftrichter vorgeführt werden sollen. Einige Demonstranten wurden bereits vor dem Start der Demo am Brüsseler Nordbahnhof festgenommen, weil die Polizei bei Kontrollen Waffen und waffenähnliche Gegenstände entdeckt hatte.

