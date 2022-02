Corona in Belgien: Täglich fast 45.000 neue Ansteckungen - Mehr als 3.000 Patienten in den Krankenhäusern

In Belgien steigen die Coronazahlen weiter an: Die inzwischen durchschnittlich fast 45.000 täglichen neuen Ansteckungen pro sorgen auch dafür, dass wieder mehr an Covid-19 erkrankte Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, wie das Bundesgesundheitsministerium auf Basis von vorläufigen Zahlen des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamts Sciensano am Montag meldet. Über 3.000 Corona-Patienten liegen derzeit in Krankenhäusern in unserem Land. Auf den Intensivstationen bleibt die Zahl der Coronapatienten bisher weiter bei einem Stand von unter 400 Patienten.