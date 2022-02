Eskaliert der Konflikt in der Ukraine, stehen auch belgische Soldaten im Nato-Verband bereit

Außenamt und Diplomatie

Belgien wird vorläufig kein diplomatisches Personal aus der Ukraine abziehen. Beim belgischen Außenministerium heißt es dazu, dass die Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ohnehin nur gering besetzt ist. Aber, das Außenamt in Brüssel rät dringend davon ab, derzeit nicht wichtige Reisen in das Konfliktland zu unternehmen.

Das Krisenzentrum der belgischen Bundesregierung beobachtet und analysiert die Lage vor Ort ständig. Vizepremier- und Außenministerin Sophie Wilmès (MR) bespricht diese Angelegenheit am Montag in Brüssel auch mit ihren EU-Amtskollegen. Zugeschaltet per Videokonferenz ist auch US-Außenminister Anthony Blinken.