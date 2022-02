Grünes Licht für eine 4. Coronaimpfung für Patienten mit gestörtem Immunsystem

„Der Hohe Gesundheitsrat empfiehlt Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, die sehr verletzlich sind und die ein hohes Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken, sich erneut impfen zu lassen. Die Gesundheitsminister haben soeben grünes Licht dafür gegeben dafür, mit baldiger Implementierung“, twitterte die wallonische Gesundheitsministerin Christie Morreale (PS) am späten Montagvormittag.

Morreale ist derzeit die Vorsitzende der interministeriellen Konferenz der Gesundheitsminister in Bund, Ländern und Regionen in Belgien. Diese 4. Corona- bzw. 2. Booster-Impfung betrifft in unserem Land etwa 300.000 immunschwache Personen und Patienten. Das sind auch Leute, bei denen die Corona-Impfstoffe nicht so gut greifen.

Das aktuell in Belgien vorgesehene Impfschema sieht für Personen über 18 Jahren drei Impfdosen gegen das Coronavirus vor. In einigen Ländern, z.B. in Israel, ist man bereits dabei, Personen mit geschwächtem Immunsystem eine 4. Impfdosis zu verabreichen.