Warenhauskette beginnt eigene Muschelzucht in der Nordsee vor Nieuwpoort

Belgische "Hängemuscheln"

Die Warenhauskette arbeitet mit der sogenannten „Hängekultur“, wie der Projektleiter erklärte: „Bei der Hängekultur sind die Muscheln sauberer als bei der Bodenkultur und man beeinträchtigt den Meeresboden nicht. Ende Februar werden die Zuchtlinien an Bojen gehängt. Wir beginnen mit 10 bis 50 langen Linien. Es wird 12 bis 18 Monate dauern, bis das Projekt vollständig steht. Also die erste große kommerzielle Ernte wird etwas für die Sommerperiode 2023 sein.“

Die Colruyt-Gruppe ist der Ansicht, dass es wichtig ist, in eine gesunde Meereskultur in unserem Land zu investieren: „70 % aller Meeresprodukte werden von außerhalb Europas importiert, obschon wir einiges an Produktion selbst leisten können. Darum arbeiten wir so viel wie möglich mit belgischen Unternehmen zusammen und schaffen so auch mögliche Jobs im eigenen Land“, so Jeroen Theys. Und mit diesem „Meeresbauernhof“ will die Discounterkette auch eine nachhaltige Herangehensweise zeigen: „Wir sind davon überzeugt, dass Muscheln eine gute Option sind, um Proteine zu ersetzen: „Das wächst natürlich, ist selbstzüchtend und nimmt im Meer nicht so viel Platz ein.“

