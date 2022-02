Belgiens Unternehmen spüren die Folgen der 5. Coronawelle immer deutlicher

Beispiele: Beim Bauunternehmen Tectum Group in Genk in der Provinz Limburg fallen diese Woche rund 10 % der Kollegen aus und dies sehr plötzlich. Fast alle Betroffenen müssen zu Hause bleiben oder wieder nach Hause gehen, weil ihre Kinder aufgrund der geltenden Quarantäneregelungen in der Schule abgeholt und betreut werden mussten.

Im Audi-Werk in Brüssel steht die Produktion diese Woche ebenfalls still, weil zu viele Arbeiter aufgrund von Corona oder von Quarantäneregeln ausfallen. Normalerweise werden die Bänder in der kommenden Woche wieder laufen. Wie viele der rund 3.000 Beschäftigten bei Audi ausgefallen sind, wurde nicht bekannt. Bei Audi sind Mundmasken verpflichtet und wo es möglich ist, trennen Plexiglaswände die Kollegen voneinander. Der Fahrzeughersteller stellt jedem Mitarbeiter pro Woche zwei Selbsttests zur Verfügung.