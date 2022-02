Das Müllschiff der Antwerpener Stadtdocks hat in einem Jahr Zeit 9 Tonnen Abfall geborgen

Das Antwerpener Müllschiff wird in erster Linie in den Docks im sogenannten historischen Stadthafen von Antwerpen eingesetzt. Das sind das Kattendijkdock, das Asiadock, das Kempische Dock, das Bonapartedock und das Willemdock. Diese Docks befinden sich auf dem Eilandje im Norden der Stadt, wo sich auch das Hafenmuseum, das Red Star Line-Auswanderermuseum und das Museum am Strom (MAS) befinden.

Im Laufe des Jahres wurde aus diesen Docks vor allem sogenannter treibender Müll gezogen, also Plastikflaschen, Getränkedosen, Plastiktüten und anderes, wie Zigarettenpäckchen, Papier und auch Laub.

Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever (N-VA) ist zufrieden und stellt fest, dass die Docks seit dem Einsatz des Müllschiffs deutlich sauberer sind. Das Boot wird auch im Rahmen von Veranstaltungen im alten Hafen eingesetzt: „Wir erwarten zum Beispiel dieses Jahr das Tall Ships Race. Dann braucht man einfach ein solches Fahrzeug, um den Abfall der Besucher wegzuräumen. Der Wind hier sorgt dafür, dass der Müll in unseren Docks zusammentreibt, was für einen schludrigen Blick sorgt. Das Fahrzeug ist eigentlich ein schwimmender Staubsauger und wir sind froh, dass wir ihn haben.“

Übrigens können private Partner der Stadt, wie z.B. der Jachthafen, dieses Müllschiff mieten, um auch dort den Abfall wegzusaugen. Das Müllschiff wurde letztes Jahr etwa 100 Mal auf Jahresbasis eingesetzt.