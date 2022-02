Ex-Anderlecht-Manager Van Holsbeeck bleibt weiter in Untersuchungshaft

Ex-Anderlecht-Manager Van Holsbeeck steht im Verdacht, von Spielermakler Henrotay mehrmals Schwarzgeld im Rahmen von Transfers angenommen zu haben. Am Montag beschloss die Ratskammer am Brüsseler Gerichtshof, die U-Haft von Herman Van Holsbeeck um einen Monat zu verlängern.

Die Verteidigung des ehemaligen Fußball-Managers kündigte umgehen Berufung an. Das bedeutet, dass sich die Anklagekammer in den kommenden 14 Tagen mit der Frage befassen muss, ob dieser weiter in Untersuchungshaft bleiben muss. Derweil bleibt Van Holsbeeck in seiner Zelle.

Dieser Fall hat nichts mit dem umfassenden Fußball- und Betrugsdossier zu tun, in dem gegen insgesamt 57 Verdächtige ermittelt wird. Doch auch in dieser Akte wird der Name von Herman Van Holsbeeck genannt.