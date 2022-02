Ex-Basketballstar infiziert sich selbst mit Omikron - Virologe entsetzt: "Dumm, daran kann man sterben"

Pieter Loridon hat seinen rund 39.000 Instagram-Folgern mitgeteilt, dass er sich mit dem Speichel einer mit Covid-19 infizierten Person durch die Nase selbst infiziert habe und dass er jetzt ebenfalls positiv sei. Der entschiedene Impfgegner will sich so immunisieren, um über seine Selbst-Infizierung an ein Covid Safe Ticket (CST) zu kommen, um nach seiner Genesung problemlos ins Ausland reisen zu können.

Dies sei eine äußerst dumme Idee, die gegen jede Richtlinie verstoße, so der führende Virologe Marc Van Ranst von der Universität Löwen (KU Leuven) gegenüber VRT NWS: „In Tschechien hatte die Sängerin Hana Horka die gleiche brillante Idee. Sie ist am Sonntag an Covid gestorben.“ Man habe mit dem Speichel einer infizierten Person keine einzige Idee, wie viele Viruspartikel man sich einverleibe, so Van Ranst: „Die Dosis kann wahnsinnig hoch sein, wodurch man ernsthaft erkranken kann. Erst recht, wenn man, wie Loridon, nicht geimpft ist.“