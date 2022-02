Flandern: In den Schulen sollen die Quarantäne- und Testvorschriften gelockert werden

Herausgekommen ist dabei, dass nur noch Schulkinder zu Hause bleiben sollen, die entweder Symptome einer Corona-Ansteckung zeigen oder die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die bisherigen Quarantäne-Vorschriften sorgen für schwere Probleme im Unterricht und ganze Klassen werden nach Hause geschickt bzw. Schulen werden komplett geschlossen, wenn wenige Schulkinder oder Lehrpersonen vermeintlich infiziert sind.

Bei vier problematischen Fällen werden alle Schulkinder einer Klasse nach Hause geschickt. Das führt letztendlich auch zu Problemen in Handel und Wirtschaft, da zahlreiche berufstätige Eltern keine Lösungen finden, um ihre in Quarantäne befindlichen Kinder kurzfristig aufzufangen oder um Kinder, die plötzlich wieder Fernunterricht per Computer hatten, zu begleiten.

Lieven Boeve, der Generaldirektor des Katholischen Schulwesens in Flandern, sagte dazu gegenüber VRT NWS: „Es ist so, dass die Quarantäneregeln, die momentan auch für gesunde Kinder gelten, nicht mehr so gehandhabt werden können. Das bedeutet, dass besser nur die Kinder, die infiziert sind und die einen positiven Test vorgelegt haben, zu Hause bleiben.“ Das Klassen geschlossen werden, wenn 4 Kinder Symptome zeigen oder infiziert sind, soll damit beendet werden.

Dieser Vorschlag aus Flandern wird am Mittwoch der Konferenz der Bildungs- und Unterrichtsminister aus Bund, Ländern und Regionen vorgelegt.

Auch in den Schulen im belgischen Bundesland Flandern steigen die Corona-Ansteckungen. Das macht es unmöglich, normalen Unterricht zu geben, wenn die bisher geltenden Regeln weiterlaufen würden, doch auch mit der jetzt vorgeschlagenen Anpassung wird nicht schnell alles wieder normal sein, sagte Lieven Boeve weiter: „Es ist sicher nicht so, dass die kommenden Wochen problemlos ablaufen werden.“