Genter Uni bietet ihren Erasmus-Studierenden in Heidelberg psychologische Hilfe nach der Schießerei

Bei der Schießerei auf einem Campus an der Uni Heidelberg wurden am Montag drei Personen verletzt, von denen eine im Laufe des Tages an den Folgen dieser Verletzung gestorben war. Der Täter nahm sich offenbar selbst das Leben. Seine Leiche wurde auf dem Unigelände gefunden.

Die Studierenden aus Gent, die über das europäische Erasmus-Programm derzeit in Heidelberg studieren, haben sich zum Zeitpunkt des Amoklaufs eines 18-Jährigen nicht auf dem davon betroffenen Campus aufgehalten. Trotzdem stehen ihnen Mitarbeiter von UCare zur Verfügung, falls sie Unterstützung oder Beistand brauchen.

UCare ist das Hilfsteam der Genter Uni, dass Studierenden, Professoren, Dozenten und anderen Mitarbeitern der Universität Beistand anbietet, wenn diese ein schockierendes oder traumatisierendes Erlebnis zu verdauen haben. Die erste Aufgabe des UCare-Teams ist die direkte Kontaktaufnahme zu Betroffenen, im Falle eines möglichen traumatisierenden Vorfalls.

Gunther Groenwals von UCare erklärte gegenüber VRT NWS, dass man sofort Kontakt zu den 4 Genter Studierenden in Heidelberg aufgenommen habe, nach dem der Amoklauf bekannt wurde: „Sie sollten wissen, wo sie sich melden können und dass ihnen Vertrauenspersonen zur Verfügung stehen, denen sie ihr Erlebnis schildern können.“

Die 4 Betroffenen können auch in einem online geführten Gruppengespräch erzählen, welchen Impakt die Schießerei auf sie hatte, so Groenwals: „Wenn weitere Hilfe nötig ist, dann können sie auch nach Gent zurückkehren, wo wir sie in der Universität empfangen.“