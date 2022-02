Leon, 11 Jahre alt, wurde mit allen drei heute bekannten Corona-Varianten angesteckt

Der 11 Jahre alte Schüler Leon Knockaert (Foto) aus Kessel-Lo bei Löwen in Flämisch-Brabant wurde zum dritten Mal seit Ausbruch der Coronapandemie positiv auf Covid-19 getestet. Zuerst steckte er sich mit Alfa an, dann mit Delta und jetzt ist tatsächlich Omikron an der Reihe.