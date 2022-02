Professor für Infektionskrankheiten plädiert für präventives Testen in den Schulen und zu Hause

Callens will damit nicht sagen, dass man das Virus seinen Gang gehen lassen sollte: „Das Virus kommt jetzt von allen Seiten, weshalb das Reduzieren der Quarantäne hoffentlich nur wenig Einfluss haben wird. Es gibt aber noch genug andere Maßnahmen. Es bleibt noch stets ein Risiko, doch die Frage ist, ob Quarantäne bei Kindern, die nicht positiv getestet wurden, noch Einfluss auf die Kontrolle der Pandemie hat.“

Der Professor plädiert dafür, dass die Schulen weiter auf Belüftung und Mundmasken setzen sollen und er ist der Ansicht, dass man Kinder auch mehr präventiv testen sollte: „Die Eltern werden darum gebeten, Selbsttests zu machen. Vielleicht ist nützlich, umfassendere präventive Tests im Unterricht vorzunehmen.“ Die Regierung sollte diese Tests mitfinanzieren, so Callens: „Wenn wir den Unterricht offen halten wollen, dann muss der Minister schauen, dies einfach zu ermöglichen.“

Dies käme auch dem Gesundheitspersonal entgegen, denn immer mehr Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen und in den Krankenhäusern fallen wegen Krankheit oder wegen Quarantäne auch ihrer Kinder aus: „Das ist ein tägliches Puzzle, um die Dienstpläne so zu gestalten, dass alle Abteilungen und Stationen offen bleiben können.“