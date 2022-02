2021 wurden in Belgien 46 Unfälle an Bahnübergängen registriert - 9 mit tödlichem Ausgang

In 50 % der Fälle waren in Unfälle an Bahnübergängen Verkehrsteilnehmer verwickelt (Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer), die die Verkehrsregeln missachtet hatten und rote Warnsignale oder Bahnschranken ignorierten.

Aber auch Autofahrer, die sich mit ihren Fahrzeugen auf einem Bahnübergang unabsichtlich festgefahren hatten, wurden von Zügen gerammt. Manchmal sind Unfälle aber auch ganz einfach auf die Wetterumstände zurückzuführen, wie die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB dazu mitteilt.

Unser Video wurde mit einer stationären Überwachungskamera des Infrastrukturdienstleisters der belgischen Bahn, Infrabel, an einem Bahnübergang in Lede in der Provinz Ostflandern aufgenommen und wird als abschreckendes Beispiel für einen solchen Vorfall genutzt. Bei dem Unfall kam niemand zu schaden, doch das Auto erlitt einen Totalschaden.