Angepasste Quarantäneregeln in Belgiens Schulen sollen den Unterricht aus dem Chaos führen

An diesem Mittwoch haben sich die Bildungs- und die Gesundheitsminister aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien nach langen Diskussionen auf eine Anpassung der Quarantäneregeln in den Schulen geeinigt. Grund dafür sind chaotische Zustände in den Schulen aufgrund der hohen Corona-Ansteckungszahlen, wodurch mehr gesunde Kinder zu Hause bleiben müssen, als mit Covid-19 infizierte Schülerinnen und Schüler.