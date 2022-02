Österreichs Europaministerin und Botschafterin besuchten die Ausstellung "Uitbundig Verleden" in Mechelen

Die Ausstellung „Uitbundig Verleden“, was so viel heißt wie „Überschwängliche Vergangenheit“, um Museum Hof van Busleyden in Mechelen (Prov. Antwerpen) beschäftigt sich mit der reichen Geschichte der Burgunder gesehen durch eine romantische Brille im 19. Jahrhundert.

Für diese Ausstellung konnte das Haus das Meisterwerk von Anton Petter, „Kaiser Maximilian I und Maria von Burgund“, ausleihen. Dieses monumentale Werk aus dem Jahr 1813 ist mit seinen 3x2,5 Metern Größe gleich das Prunkstück der Ausstellung.

Die Zusammenarbeit zwischen Belgien und Österreich in Sachen Kunst und Kulturerbe ist recht intensiv. Auch für die Ausstellung „Die Kinder der Renaissance“ wurde ein Werk aus Wien nach Belgien ausgeliehen.

Die österreichische Delegation wurde am Dienstag vom Kurator der Ausstellung, Samuel Mareel, und von Museumsdirektorin Kristl Strubbe durch die Ausstellung geführt. Dabei legte Mareel auch einen Link zur heutigen Zeit in der Europäischen Union, in dem er nachvollzog, in wie fern die Fürsten aus Burgund und Habsburg zum Entstehen dieser Staatengemeinschaft etwas beigetragen haben.

Die Ausstellung „Uitbundig Verleden“ ist noch bis zum 27. Februar 2022 im Museum Hof van Busleyden in Mechelen zu sehen. Infos: www.hofvanbusleyden.be