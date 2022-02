PFOS-Umweltskandal bei Antwerpen: Umweltverbände verklagen die flämische Regierung

Untersuchungsausschuss

Am Montag fanden im flämischen Landesparlament die letzten Anhörungen im Untersuchungsausschuss zu diesem Fall statt. Dabei wurden auch Politiker vorgeladen, die seinerzeit in Amt und Würden waren, doch stets hieß es, man habe von den akuten Gefahren nichts gewusst und es sei nichts unter den Teppich gekehrt worden. Nicht zuletzt Greenpeace wirft der Politik und den Behörden gerade so etwas vor und fordert, dass in Zukunft in die entsprechenden Verfahren deutliche „checks and balances“ eingebaut werden müssten.

Die Kläger fordern von den angeklagten Instanzen jeweils 1 € „moralischen Schadensersatz“ und wollen die flämische Landesregierung, OVAM und Lantis dazu bringen, in Zukunft ihrer Informationspflicht nachzukommen: „Berichte, Veröffentlichungen, laufende Initiativen und Untersuchungen sollten alle auf eine proaktive Art und Weise bei den Bürgern verteilt werden.“ Es ist wohl noch zu früh, Schlüsse aus dem PFOS-U-Ausschuss zu ziehen, doch dort wird nach Verantwortlichen für den fatalen Vorgang gesucht und nicht wenige Abgeordnete wollen der Sache weiter auf den Grund gehen.