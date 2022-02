Schaarbeek schafft als erste Brüsseler Gemeinde 3 weitgehend autofreie Zonen

Die Brüsseler Gemeinde Schaarbeek hat jetzt im Rahmen des regionalen Mobilitätsplans „Good Move“ ihre Pläne für 3 weitgehend autofreie Zonen vorgestellt. Sie ist damit die erste Gemeinde in der belgischen Hauptstadt-Region, die eine solche Initiative ergreift. Dem schließt sich aber jetzt auch die Kommune Jette an, die ebenfalls in diese Richtung plant.