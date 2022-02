Uhus im Zentrum von Löwen - Ein Habicht und ein Bussard im Hühnerstall

So etwas hatten die ehrenamtlichen Helfer der Vereinigung „Wilde Tiere in Not“ auch noch nicht erlebt, als sie sahen, was die beiden Raubvögel mit sich selbst und mit den Hühnern angerichtet hatten. Die Vereinigung befreite die Vögel aus dem Hühnerstall und nach einer Nacht in einem Auffangzentrum mit etwas Pflege wurden sie am darauffolgenden Tag wieder freigelassen. Unser Video zeigt, wie der junge Habicht wieder in die Freiheit entlassen wurde.